Kahtalı öğrenciler zeka ve akıl oyunlarında Adıyaman’ı temsil edecek

Adıyaman’ın Kahta Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri, 26 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan zeka ve akıl oyunları final yarışmasında, Adıyaman’ı temsil edecek.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet ve özel okulların, takım olarak katıldıkları zeka ve akıl oyunları yarışmasında Kahta Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri, final yarışmalarında Adıyaman’ı temsil edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenen zeka ve akıl oyunları yarışmaları, öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Gelecek nesillerin yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırılması hedeflenen yarışmada bölge birincisi olan Kahta Şehit Yunus Uğur Anadolu Lisesi öğrencileri, 26 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan final müsabakalarına Adıyaman’ı temsilen katılacak.

Türkiye genelinde düzenlenen zeka ve akıl oyunları yarışmasına, öğrencilerinin finallerine katılmasından dolayı onur duyduklarını belirten Okul Müdürü ve Danışman Öğretmen Mehmet Özen, “Öğrencilerimiz, yaklaşık 80 zeka ve akıl oyunlarının çözümüne yönelik çalışıyor. Final müsabakalarında 3 asil ve 3 yedek öğrencimiz bu soruları en iyi bir şekilde çözecekler. Çocuklarımız, bu yarışmalara katılarak düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştiriyor. Bizlerde öğrencilerimizin bu gelişim süreçlerini destekliyoruz. Zeka ve akıl oyunları eğlenceli bir zaman geçirmelerine olanak sağlarken eğitim süreçlerine de katkı sağlıyor. Öğrencilerimiz, bölge müsabakalarında birinci olduğu Türkiye müsabakalarında da başarılı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, bölge yarışmalarında dereceye giren öğrencileri tebrik ederek Türkiye final yarışmalarında Adıyaman’ı temsil edecek olan öğrencileri ve Okul Müdürü Mehmet Özen’e başarılar diledi.

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