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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CERN'de yönetici olan ilk Türk bilim insanı

İHA

CERN'de yönetici olan ilk Türk bilim insanı

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’nde (CERN) 2010 yılından beri aktif olarak görev alan Adıyaman Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Sunar Çerçi, yöneticiliğe atanan ilk Türk bilim insanı oldu.
Sunar Çerçi, CERN’de Standart Model Hadronik Fizik grubu yöneticiliğine atanmış ilk Türk bilim insanı olma başarısı gösterdi. CERN’deki bilimsel çalışmaları ve yöneticiliği yanı sıra Adıyaman Üniversitesinde Profesör unvanı ile Fizik Bölüm Başkanı olarak da görevine devam eden Sunar Çerçi, Üniversitenin fiziki şartlar ve teknolojik ekipman anlamında eksiksiz olduğunun altını çizerken, bu şartların sağlanmasında öncülük eden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut’a teşekkür etti.
CERN’de çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Sunar Çerçi, CMS'deki yönetici pozisyonuyla ilgili hem deneyci, hem de kuramcı 30 konuşmacıyı bir araya getirecekleri bir çalıştay hazırlığı içinde olduklarını söyledi.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Sunar Çerçi’nin 2020'de CERN'deki CMS yönetimi tarafından yöneticiliğe atanmış ilk Türk bilim insanı olmasının gerek Adıyaman gerekse de Adıyaman Üniversitesi adına gurur verici olduğunu söyledi.
Rektör Turgut, “Üniversitemizin Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Deniz Sunar Çerçi CMS yönetimi tarafından Standart Model Hadronik Fizik grubu yöneticiliğine atanmış ilk Türk bilim insanı. Zaten hocamız, 2010 yılından bu yana CERN'de CMS deneyinin üyesi olarak da aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyordu. Verimli çalışmalar ve akabinde elde edilen başarılar göğsümüzü kabartıyor. Üniversitemiz bünyesindeki öğretim üyelerimizin bu tür önemli projelerin içerisinde yer almaya devam etmesini temenni ediyor, kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Akademisyenlere hedeflerinden asla vazgeçmemelerini öneren Turgut, insanın isteyerek ve emek vererek yaptığı hiçbir işte başarısız olamayacağını da ayrıca sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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