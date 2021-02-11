Başkan Kılınç, kurum yetkilileriyle istişarede bulundu

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ildeki bazı kurum yetkililerini makamında ağırlayarak kurumlar arasındaki hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Adıyaman’ın her alanda gelişip, sorunlarının ortadan kalkması için yoğun bir gayret ortaya koyan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu anlamda kurumlar arasındaki ortak çalışmalara da önem veriyor.

Adıyaman Belediyesi’nin şehrin gelişip kalkınması için destek verdiği yada destek aldığı kurumlardan bazılarının yetkililerini makamında ağırlayan Başkan Kılınç, kurumlar arası hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Son olarak İl AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, GAMER Müdürü Enver Doğan ve 112 Acil Hizmetler Müdürü Seydi Körede’yi makamında ağırlayan Başkan Kılınç, kurum müdürleriyle kurumlar arası hizmetler konusunda istişarede bulundu.

Yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılınç, kurum müdürlerine ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

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