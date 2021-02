Başkan Turanlı’dan İGD’ye ziyaret

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği’ne (İGD) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İnternet medyasının her geçen gün hızla yayılarak büyüdüğüne dikkat çeken Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “İlimizde ve ilçelerimizde mevcut cemiyetlerimiz vardı. Aktif bir şekilde faaliyetini sürdüren birbirinden değerli 23 internet sitesi ve imtiyaz sahiplerinin bir araya gelerek, internet medyasını bir çatı altında toplayan bir derneğin kurulması bizleri sevindirmiştir. Adıyaman’da ilk ve tek olan bu derneğin basın camiasına renk katacağına inancımız tamdır. Basın bizim olmazsa olmazımızdır. Basın mensupları bizlerin adeta mesai arkadaşımız konumundalar. İlimizin sorunlarının gündeme taşınması, takibi konusunda medya bizlerin gözü, kulağı ve sesidir. Yeri geldiğinde bizlerin olumlu yaptıklarımızı kamuoyuna duyurdukları gibi, iyi niyetli bir şekilde bizlerin eksiklerimizi de gündeme taşıyarak bizleri uyarmalarını önemsiyoruz. Memleketimize hizmet için her zaman birlik ve beraberlik içeresinde olmamız gerekir. Bizler seçildikten sonra bir partinin değil, bulunduğumuz ilin, ilçenin tamamının belediye başkanı oluyoruz, burada yaşayan herkesi aynı şekilde kucaklamak, aynı şekilde hizmet vermek zorundayız. Söz konusu Adıyaman olduğunda bize ne görev düşerse hazırız. Seçildikten sonra Ankara’ya giderek ilimizin 5 milletvekilini de ziyaret ettik, ilimizin taleplerini, sorunlarını ilettik. Birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz şey yoktur. Bu vesileyle Adıyaman basın camiasına renk katacağına inandığımız Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneğimiz ilimize hayırlı uğurlu olsun, Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin. Dernek başkanı Metin Harıkçı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Harıkçı, ‘İlimiz basını çok kısıtlı imkanlara rağmen özverili bir şekilde yayın hayatlarını sürdürmekte, her fırsatta ilimiz faydasına olabilecek her şeyi gündeme taşımaktadır. Bu ilde şayet üniversite kurulduysa bunun en büyük mimarlarından biri ilimiz basınıdır. Buna benzer birçok şeyde basının katkısı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Kahta Belediye başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı ve beraberindeki heyete nezaket ziyaretlerinden dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

