Adıyaman´da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile bir tüfek ve tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile silahlara el koyan ekipler, Z.E., Ö.T., İ.E. ve R.E.'yi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-12 11:21:53



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