Başkan Akbilek’ten internet sitelerinin statüsüyle ilgili açıklama

Türkiye İnternet Gazetecileri Federasyonu Adıyaman Temsilcisi Mehmet Cihan Akbilek, internet haber sitelerinin yasal statüye kavuşacağını açıkladı.

Mehmet Cihan Akbilek, büyük bir özveri ile çalışan gazetecilerin ve Türkiye İnternet Gazeteciler Federasyonunun başarılı çalışmaları neticesinde Mart veya Nisan ayı gibi İnternet Yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Akbilek, “Federasyonun Adıyaman’da tek temsilcisi olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paydaşlarıyla birlikte çalışmalarını sürdüren büyük bir oluşumun parçası olarak yasal zeminde henüz ‘gazeteci’ olarak addedilmeyen meslektaşlarımızın 5187 sayılı Basın Kanunu'nun kapsamına alınması noktasında şahsım ve kurumumuz olarak sitelerimizi temsil etmekteyiz.

Yakında çıkacak olan tasarıya göre bazı başlıklar şöyle; haber siteleri için de kaydedilmek üzere yönetim yeri bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığına beyanname verme yükümlülüğü getirilecek, internet haber siteleri yayınladıkları içerikleri 6 ay muhafaza edecek ve gerektiğinde, talep eden yetkili mercilere teslim edilmesi zorunda olacak. İnternet haber sitelerinde de resmi ilan ve reklam yayınlatılabilecek (Yayına ilişkin esas ve usuller Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek)” diye konuştu.

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