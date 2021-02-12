Adıyaman Valisi ilk toz aşıyı yaptırdı

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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, korona virüs aşısının ilk tozunu yaptırdı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, korona virüs (Covid19) aşısının ilk tozunu Valilikte yaptırdı. Vali Mahmut Çuhadar aşı sonrasında, “Salgının başından beri gösterdikleri fedakarlık ve özveri için tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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