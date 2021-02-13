Tır yanmaktan son anda kurtarıldı

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Adıyaman’da Tır’ın pleytinde (tabla) çıkan yangın büyümeden mahalle sakinleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Yeşilyurt mahallesi Malatya Caddesi Yeşilyurt Taziye Evi karşısında meydana geldi. Park halindeki 02 ABK 528 plakalı Tır’ın dorse ile birleşme noktası olan pleytinde dökülen yakıt nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri ve Tır sahibi yangına müdahale etti.

Dumanların ve alevlerin yükseldiği yangın Tır’ın diğer kısımlarına sıçramadan söndürüldü.

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