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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi konak restore edilecek

İHA

Tarihi konak restore edilecek

Şehrin kültürel varlıklarını yenileyerek halkın hizmetine sunmaya devam eden Adıyaman Belediyesi, tarihi çarşıda sürdürdüğü çalışmaların bir benzerini tarihi konakta yapacak.
15. yüzyılda yapılan ve örnek Adıyaman evi olarak gösterilen tarihi Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi Konağı’nda restorasyon yapmak için ilk adımı attı.
Tarihi yapıların yeniden kazandırılması için harekete geçen Adıyaman Belediyesi, şehrin kültürel varlıklarını korumak ve yaşatmak amacıyla tarihi çarşıda sürdürdüğü restorasyon çalışmalarının benzerini, tarihi çarşının hemen güneyinde bulunan ve 15. yüzyıldan bu yana ayakta durmayı başararak örnek Adıyaman evi olarak gösterilen Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi Konağı’nda da gerçekleştirerek, Adıyaman Evi olarak halkın hizmetine yeniden açmak için kolları sıvadı.
Kent kimliğini korumak, yaşatmak ve turistlerin şehir merkezinde gezip görebileceği mekan sayısını arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalara başlamadan önce Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi Konağı’nı Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, tarihi çarşı ve etrafını yenileyerek halkın ve şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açmak için başlattıkları çalışmalara yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
İncelemeler sırasında konak ile ilgili kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, “1600’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve Yahudi, Ermeni ve Müslümanların kullandığı bu konak, mimarisiyle de Adıyaman sivil mimarlık özelliklerini taşımaktadır. Hem bu özelliğinden dolayı, hem de restorasyon çalışmalarını sürdürdüğümüz tarihi çarşının bir parçası olmasından dolayı burayı restore ederek ‘Adıyaman Evi’ olarak halkımızın ve şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. 1822 yılında Müslümanların eline geçen ve han olarak hizmet veren bu yapı, 1900’lü yıllarda da ilimize fahri müftü olarak gelen Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi tarafından kullanılmıştır. Konağın bugün ki ismi de, konakta 10 yıl süreyle yaşayarak irşat görevini yürüten Seyyid Şeyh Muhammed Ramazan Efendi’den alınmıştır. 2005 yılında Tarihi Eserler Kurulu tarafından tescillenen bu konak, iki kattan oluşmaktadır. Eski çarşının güneyinde bulunan bu yapının giriş kapısı üzerinde kitabe bulunmaktadır. Kesme blok taşlardan yapılmış olan yapının alt katında 4 oda, üst katında da geniş bir salon ile teras bulunmaktadır. Bazı kısımları ahşap işlemeli olan odalar aynı şekilde restore edilerek hizmete sunulacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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