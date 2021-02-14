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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Camiler dezenfekte edildi

İHA

Camiler dezenfekte edildi

Adıyaman Belediyesi, koronavirüs dolayısıyla şehir merkezinde rutin aralıklarla gerçekleştirdiği dezenfeksiyon çalışmasını bu kez camilerde yaptı.
Adıyaman Belediyesi, dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgını riskine karşı vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Salgının başından bu yana toplu taşıma araçları, duraklar, otogar, taziye evleri ve diğer kalabalık ortamlar başta olmak üzere risk teşkil eden her alanda gerçekleştirilen çalışmaları bu kez camilerde yaptıklarını söyleyen yetkililer, bulaşıcı hastalıklara karşı tüm kuralların yerine getirildiğini dile getirdi.
Halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini de sözlerine ekleyen yetkililer, “Adıyaman Belediyesi halkımızın sağlığı için alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. Pandemi sürecinin başından bu yana toplu taşıma araçları, duraklar, otogar, taziye evleri, ibadethaneler, risk teşkil edecek toplu yaşam alanları dezenfekte edildi, edilmeye de devam ediyor. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan cami cemaati de, belediye yetkililerine gösterdikleri gayretli çalışmalardan ötürü teşekkür etti.

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