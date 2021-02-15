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PKK'nın şehit ettiği Aydın Köse, son yolculuğuna uğurlandı

DHA

PKK'nın şehit ettiği Aydın Köse, son yolculuğuna uğurlandı


Mahir ALAN-Sercan SAKAR/KAHTA (Adıyaman), (DHA)IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaştan Aydın Köse (35), memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah topraklarımıza komşu ülkelerde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek ve onlara hesabını soracağız" dedi.
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal2 Harekatı'nda kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın naaşına ulaşıldı. Türkiye'ye getirilerek kimlik tespiti yapılan şehitlerden Aydın Köse, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Adıyaman'ın Kahta ilçesine getirildi. Şehadet haberi ile yakınlarını üzen Aydın Köse'nin cenazesi sabah saatlerinde ise morgdan alınarak Salkımbağı köyüne götürüldü.
Salkımbağı köyü camisi önünde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, STK ve siyasi parti temsilcileri ile yakınları ve binlerce vatandaşlar katıldı.
'İNLERİNE GİRECEK ONLARA HESABINI SORACAĞIZ'
Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aydın Köse ve diğer şehitlere rahmet dileyerek, şöyle konuştu:
"Bugün Aydın Köse kardeşimizin ebediyete uğurlamak için ona karşı son görevimizi yapmak için buradayız. Allah rahmet eylesin, şahadet şerbetini içmiş kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum. Şehit olan kardeşlerimiz için yüce kitabımız buyuruyor ki; 'onlara sakın ölü demeyin onlar ölü değillerdir' işte böyle bir ödülle ödüllendirilmişlerdir. Bugün burada ebediyete gönderiyor olacağız. Ülkemizin bu konudaki Türkiye'mizin kararlılığı sürecektir. İnşallah topraklarımıza komşu ülkelerde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek onlara hesabını soracağız. Rabbim tüm şehitlerimize başta bugün burada ebediyete yolcu ettiğimiz kardeşimiz Aydın Köse kardeşimize rabbimden rahmet diliyorum."
İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından binlerce kişi Türk bayrağına sarılı şehit Aydın Köse'nin tabutunu omuzlara aldı. Aydın Köse, omuzlarda tekbirler eşliğinde taşındığı Salkımbağı Köyü Mezarlığı´na defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2021-02-15 12:49:21

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