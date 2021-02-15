Bakan Pakdemirli, Valiliği ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adıyaman Valiliğini ziyaret etti.

Gara Şehidi Aydın Köse’nin cenazesine katılmak için Adıyaman’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahta’nın Salkımbağ köyündeki cenaze töreninin ardından Adıyaman’a geldi.

Adıyaman valiliğini ziyaret eden Bakan Bekir Pakdemirli, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Mahmut Çuhadar’dan, Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren proje ve devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi alan Bakan Pakdemirli daha sonra Adıyaman’da ayrıldı.

Bakan Pakdemirli’ye Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış eşlik etti.

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