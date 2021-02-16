Parayı 180 kilometre uzaklıktaki dolandırıcıların ayağına kadar götürdü Belediye işçisi, dolandırıcıların ‘Astsubay oğlunu FETO’den içeri atarız’ tehdidine kandı

Adıyaman’da belediye işçisi, “Oğlunu FETÖ’den içeri atarız” diyen dolandırıcıların tuzağına düştü. Bankadan çektiği 66 bin TL’yi, 180 kilometre giderek dolandırıcılara teslim etti.

Kendilerini polis, jandarma, hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 3 bin 500 TL maaş ile çalışan Abdullah Çolak’ı tuzağa düşürdü. Yaklaşık 4 ay önce Abdullah Çolak'ı arayan bir kişi, ‘emniyetten’ aradıklarını söyleyerek Çolak’ı dolandırdı. Bankadan 66 bin TL çeken Çolak, bu parayı ticari taksi ile Adıyaman’dan 180 kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa’ın Akçakale ilçesi yakınlarında bulunan boş bir araziye bıraktı. ‘Oğlunu FETÖ’den içeri atarız’ tehdidine kanan Abdullah Çolak, araziye gittiğinde etrafta kimseyi göremeyince dolandırıldığını anladı. Abdullah Çolak parayı bırakmak istemezken, dolandırıcıların ‘parayı bırakmazsan seni öldürürüz’ tehdidi üzerine parayı bıraktı.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Abdullah Çolak, “Telefonda bana ‘emniyetten arıyoruz’ dediler. Beni emniyete çağırdılar. Emniyete yaklaştığımda, FETÖ operasyonu yapıldığını, örgütü çökertmek için para çekmemi istediler. Parayı devletin geri ödeyeceğini söylediler. Oğlumun Kıbrıs’ta astsubay olduğunu söylediler. Bende bundan dolayı yanıldım. Söylediklerini yapmadığım takdirde oğlumu FETÖ’den içeri atacaklarını söylediler. Ben de ona kandım, yanıldım. 60 bin TL bankadan, 6 bin TL kredi kartından olmak üzere toplam 66 bin TL çektim. Sonra ticari taksi ile Şanlıurfa Akçakale yoluna gittim. Beni telefonda yönlendirdiler. Boş bir araziye gittim. Oraya gittiğimde dolandırıldığımı anladım. Parayı bırakmak istemedim ama ‘parayı bırak, yoksa seni vururuz’ dedi. Mecburiyetten parayı bırakmak zorunda kaldım. Beni oğlumla ve canımla tehdit ettiler. Aylık 3 bin 500 TL maaş alıyorum, o da krediye gidiyor. Çoluk çocuk mağdur. Evi satacağım, borcumu kapatacağım. Başka kredilerim de vardı. Bu olaydan önce çekmiştim, evi yeni almıştım. İki kredi olunca ödeyemiyorum” dedi.

Abdullah Çolak, daha sonra konuyu polis ve jandarmaya bildirdi. Çolak, aylardır dolandırıcıların yakalanmasını ve parasını geri almayı umut ediyor.

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