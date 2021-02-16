Adıyaman´da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avlayan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karababa Dağı bölgesinde yaptığı devriye görevi sırasında, tuzak kurarak kaçak avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Beraberinde avladıkları 6 keklik ile yakalanan N.A., F.A. ve K.A. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürülürken, bu kişilerin yanında ele geçirilen 6 keklik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-02-16 11:12:03
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