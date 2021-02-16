Başkan Kılınç, Dumlupınar Caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Dumlupınar Caddesinde başlatılan yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyip, ekiplerden bilgi aldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar mahallesinde bulunan Dumlupınar Caddesi’nde başlatılan yol açma ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ekiplerden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında yaptığı değerlendirmede, şehir içi ulaşımına yeni yollar eklemeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Kılınç, Karapınar Caddesi ile 2. Çevreyolu Akkonutlar kavşağını birbirine bağlayacak olan Dumlupınar Caddesindeki çalışmaların zemin düzenleme ve yol genişletme işlemleriyle başlatıldığını dile getirerek, hedeflerinin yolu en kısa sürede hizmete açmak olduğunu belirtti.

Cadde sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Kılınç’a teşekkür etti.

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