Müdür Alagöz, korona virüs aşısı oldu

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Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

14 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde, sağlık çalışanı tarafından ilk doz aşısı uygulanan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Salgın tedbirleri kapsamında yapılan aşımızın ilk dozunu yaptırdık. Allah devletimizden razı olsun. Bu süreçte canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ederim" diye konuştu.

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