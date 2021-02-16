Öğrenciler okudukları kitapları satıp yeni kitap alıyor

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da 2 ortaokul öğrencisi yeni kitap almak için eski kitaplarını satışa sundu.

Adıyaman’da Ortaokul 1. Sınıf öğrencisi Ceren Irmak Yakala ve Ortaokul 2. Sınıf öğrencisi İkbal Güleç, okudukları kitapları satılığa çıkarttı. Üçüncü Çevre Yolu üzerinde stant kurarak kitapları satışa çıkartan öğrencilerin bu davranışları büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.