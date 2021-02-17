Başkan Turanlı, “Mahallelerimize ayrım yapmadan hizmet sunuyoruz”

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri Bağlar mahallesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatlarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle ayrımı gözetilmeden oluşturulan program dahilinde çalışmalar sürdürülüyor.

Mahalleye yapılan çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlar Mahalle Muhtarı Abuzer Demir, “Kahta Belediye Başkanımız mahallemize gelerek bizzat incelemelerde bulundu. En kısa sürede gerekli çalışmaların başlayacağı konusunda söz vermişti ve çalışmalar kısa süre içinde başladı. Mahallemizde yapımına başlanan kilitli parke taşı ile birlikte mahallemizin sokakları yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan kurtulacaktır. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turhanlı’ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Ayırım yapmadan mahallelerimize eksiksiz hizmet sunabilmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hizmet Belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için bütün birimlerimiz özveri ile çalışmakta. Şu anda mahallelerimizin bir çok yerinde ekiplerimizin stabilize yol yapım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Bağlar mahallemizde devam eden kilitli parke taşı çalışmalarına katılarak mahalle sakinlerimizin öneri ve taleplerini aldık. Yapılan çalışmaların Bağlar mahallemize hayırlı olmasını dilerim. Emek ve gayret gösteren bütün personel kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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