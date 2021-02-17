Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bariyere çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Bayram Küçükler idaresindeki 02 ED 225 plakalı Hundai marka otomobil Cankara köyü yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü Bayram Küçükler yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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