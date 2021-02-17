Kaymakam Demir’den ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile birlikte Şambayat’ta bulunan Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte ilk ziyaretini Şambayat Atatürk İlkokuluna gerçekleştiren Kaymakam Nazlı Demir, okulda ki eğitim öğretim faaliyetleri, ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aldı ve korona virüs süreci sebebiyle alınan ek tedbirleri inceledi.

Kaymakam Demir, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek görüş, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Demir, daha sonra ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet ederek hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.