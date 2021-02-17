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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demir’den ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

İHA

Kaymakam Demir’den ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ile birlikte Şambayat’ta bulunan Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.
Yeni dönemin başlamasıyla birlikte ilk ziyaretini Şambayat Atatürk İlkokuluna gerçekleştiren Kaymakam Nazlı Demir, okulda ki eğitim öğretim faaliyetleri, ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi aldı ve korona virüs süreci sebebiyle alınan ek tedbirleri inceledi.
Kaymakam Demir, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek görüş, sorun ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Demir, daha sonra ziyaret kapsamında öğrencilerle sohbet ederek hediyeler verdi.

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