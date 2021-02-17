Adıyaman’ın Zey köyü karantinaya alındı

Bu uyarıya dikkat! O maskeler asla korumuyor

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Adıyaman merkeze bağlı Zey köyü korono virüs (Covid19) vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün karantinaya alınırken, yüz yüze eğitime ara verildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde ikiden fazla ailede korona viüs vakası görülünce köyü karantinaya aldı.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Adıyaman merkez ilçesine bağlı Zey köyünde 16.02.2021 tarihinde ikiden fazla hanede (Covid19) vakası görüldüğünden 17.02.2021 tarihinden itibaren Adıyaman merkez ilçesine bağlı Zey köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Zey köyündeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi” dedi.

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