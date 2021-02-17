Adıyaman’da 38 ev karantinaya alındı

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Adıyaman’da korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan 38 adres karantina altına alındı.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Covid19 testi pozitif vakalarının görüldüğü 38 adresin karantina alınmasına karar verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul, “Salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Test sonucu pozitif çıkan 38 adreste 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır” denildi.

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