Başkan Yıldırım’dan Regaip Kandili mesajı

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Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Regaip Kandili nedeniyle mesaj yayımladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Regaib Kandığının mağfiretin, bereketin ve lütfun bol olduğu 3 ayları müjdeleyicisi olduğunu söyledi.

Başkan Yıldırım, “Regaip Kandilinin başta Gölbaşı olmak üzere Türkiye ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.

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