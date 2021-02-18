Adıyaman’da 9 köy yolu ulaşıma kapandı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kar yağışı nedeniyle Adıyaman’da ki 9 köy ve 18 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gece yağan kar nedeniyle Gerger’de 4, Sincik’te 4, Kahta’da 1 köy yolu ve bunlara bağlı 18 mezranın yolu kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolları kapanan köylere ulaşım sağlamak için ekipleri seferber etti.

Kapanan köy yollarının tamamının gün içerisinde açılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.