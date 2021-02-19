Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi yerinde incelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi yerinde incelendi

İHA

Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi yerinde incelendi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezini yerinde inceledi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından güdümlenen projeler arasında yer alarak Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve sanayide ihtisaslaşmanın desteklenmesi amacıyla hizmete sunulan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezindeki atölyeleri gezdi.
Vali Mahmut Çuhadar ve Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz’e, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Başkanvekili Metin Günay, İKA Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız ve ATSO yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.
Vali Çuhadar ve protokol üyeleri Adıyaman’ın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve ATSO tarafından ASGEM bünyesinde kurulan Adıyaman Mutfak Sanatları Merkezinde garsonluk ve aşçılık kursiyerleriyle bir araya geldi. Vali Çuhadar, çalışmalara destek vereceklerini ifade ederek kursiyerlere başarılar diledi.
Atölyeleri tek tek gezen Vali Mahmut Çuhadar ve GAP İdaresi Başkanvekili Mehmet Açıkgöz, ARGE faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkezin son durumu ile ilgili ATSO Başkanı Mustafa Uslu’dan bilgiler aldı.
Vali Çuhadar ve GAP İdaresi Başkanvekili Mehmet Açıkgöz, GAP İdaresi tarafından desteklenen “Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi ve İstihdamı Projesi” kapsamında tekstil ve konfeksiyon kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.
İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını giderecek ve Adıyaman sanayisinin daha çok ARGE ve innovasyona yönelmesini sağlayacak sanayi geliştirme merkezinde laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonları, toplantı salonları ve bilgisayar sınıfları yer alıyor.
Burada konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Bu binamız malumunuz kalkınma ajansımızın teşvikleriyle bundan yaklaşık 2 yıl önce tamamlanmış ve teslim edilmiş bir binadır. İş gücünün aradığı nitelikli eleman yetiştirmek ve iş gücüne kazandırmak için uygulanmış bir projedir. Projenin yürütülmesi esnasında GAP İdaresi Başkanlığı da bize gerekli proje desteğinde bulundu. Şuan burada yürütülen projeler GAP İdaresinin destekleriyle devam etmektedir. Sanayinin ve hizmet sektörünün aradığı iş gücü elemanını burada yetiştirerek ekonomiye katkı sağlamak temel amaçlarımızdan biridir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ASGEM’de olan kurslara desteklerimiz artarak devam edecek. Burada yürütülen projelerin Adıyaman’a hayırlı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise konuşmasında, “Dünyamızda olduğu gibi ülkemizde de sanayiciler için en büyük sıkıntı kalifiye elaman bulamama sıkıntısıdır. Bizlerde bu sıkıntıyı ve eksikliği ortadan kaldırmak için bu işe başladık ve bu seviyelere geldik. Burada tabi bir çok kurumun desteği oldu. Bizler burada iş garantili kalifiye eleman yetiştiriyoruz. Kursa katılan kursiyerlerimiz ben nerede çalışacağım kuşkusu yaşamıyor. Kursu tamamlayan arkadaşlarımız firmalarda direk iş başı yapabiliyor. Buda bizler için, sanayicilerimiz için çok önemli. Donatılmış atölyelerimiz var, otomotiv, mobilya gastronomi, tekstil gibi 11 sektörde faaliyet göstereceğiz inşallah” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havzalara göre desteklenecek ürünler belli oldu
YEREL HABERLER Havzalara göre desteklenecek ürünler belli oldu
Otomobil kaldırıma çarptı
YEREL HABERLER Otomobil kaldırıma çarptı
CHP Kahta'da vefat eden başkanın yerine Mustafa Celayer atandı
YEREL HABERLER CHP Kahta'da vefat eden başkanın yerine Mustafa ...
Kadınların korkulu rüyası tutuklandı
YEREL HABERLER Kadınların korkulu rüyası tutuklandı
Keklik kafesleri yakılarak imha edildi
YEREL HABERLER Keklik kafesleri yakılarak imha edildi
Müftüler Besni ilçesinde buluştu
YEREL HABERLER Müftüler Besni ilçesinde buluştu
Jandarma kaçak telefon ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma kaçak telefon ele geçirdi
Adıyaman’da 1 köy ve 31 adres karantina altına alındı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 1 köy ve 31 adres karantina altına alındı
Adıyaman’da kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kahta’daki parklar yenileniyor
YEREL HABERLER Kahta’daki parklar yenileniyor
Gara Şehidi Aydın Köse'nin, mevlidi şerifi okundu
YEREL HABERLER Gara Şehidi Aydın Köse'nin, mevlidi şerifi okundu
Milletvekili Toprak’tan Regaip Kandili Mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak’tan Regaip Kandili Mesajı
İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler yerine getirdi
YEREL HABERLER İdlib'de görevli uzman çavuşun isteğini polisler ...
İdlib'de görev yapan askerin evine dev Türk bayrağı Askerin isteği üzerine polisler eve bayrak götürüp astı
YEREL HABERLER İdlib'de görev yapan askerin evine dev Türk ...
Adıyaman'da kadınların çantasından cep telefonu çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kadınların çantasından cep telefonu çalan ...
Adıyaman’da 9 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da 9 köy yolu ulaşıma kapandı
Kaymakam Demir muhtarlarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Demir muhtarlarla buluştu
Kaymakam Demir: "Aziz şehitlerimize minnet borçluyuz"
YEREL HABERLER Kaymakam Demir: "Aziz şehitlerimize minnet borçluyuz"
2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel
YEREL HABERLER 2 Bin yıllık tarihi köprü kar ile bir başka güzel
Tütün yatırımlarına destek
YEREL HABERLER Tütün yatırımlarına destek
Kadınların korkulu rüyası yakalandı Kadınların cep telefonlarını çalan şahıs polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Kadınların korkulu rüyası yakalandı Kadınların cep ...
Polisler suça sürüklenen çocuklar ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Polisler suça sürüklenen çocuklar ile bir araya geldi
Polis kapı kapı dolaşıp ‘sessiz katil’ konusunda uyarıyor
YEREL HABERLER Polis kapı kapı dolaşıp ‘sessiz katil’ konusunda ...
Adıyamanlı kadınlar, şiddete karşı 'kick boks' öğreniyor
YEREL HABERLER Adıyamanlı kadınlar, şiddete karşı 'kick boks' ...