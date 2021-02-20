Kumar oynayan şahıslara polislerden suçüstü

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince 97 umuma açık yer, 3 dernek ve lokalde eş zamanlı denetim yapıldı. 15 Ekip, 45 polisin yer aldığı denetimlerde bir iş yerinde kumar oynarken yakalanan 6 kişi hakkında toplam 8 bin 16 TL para cezası uygularken 6 kişi hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Polis ekipleri kumar oynatılan adreslerde 31 deste iskambil oyun kağıdı, 1 deste poker kağıdı, 8 adet okey ıstakası,194 adet okey taşı, 18 adet zar, 2 adet yuvarlak zar masası, 510 TL ve 100 Dolara el koydu.

Polis ekipleri aynı zamanda Korona virüs tedbirlerine uymayan 9 kişi hakkında da toplam 8 bin 100 TL para cezası kesti. Denetimler 113 kişinin ise kimlik sorgusu gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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