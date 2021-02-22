Adıyaman’da 1 köy ve 83 adres karantina altına alındı

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Adıyaman’da 1 köy ve 83 adres korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Ağikan köyünde ikiden fazla hanede Covid19 vakası görüldüğünden 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca, hafta sonu aldığı kararlar ile 83 adreste karantina kurallarının uygulamasına karar verdi.

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