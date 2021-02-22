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AK Parti İl Başkanı Dağtekin’den İYİ Parti il Başkanı Doğan’a tepki

İHA

AK Parti İl Başkanı Dağtekin’den İYİ Parti il Başkanı Doğan’a tepki

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İYİ Parti İl başkanı Kenan Doğan’ın tütün ile ilgili yaptığı eleştirilere tepki gösterdi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğle Adıyaman tarımında önemli bir yere sahip olan tütünün Kırsal Kalkınma Yatırımların Desteklenmesi Programına alınmasına yönelik, İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan’ın konuya ilişkin iddialarına tepki gösterdi.
Başkan Dağtekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ AK Parti iktidarıyla birlikte başta tarım olmak üzere her alanda devrim niteliğinde adımlar atıldı. Yılların ihmali olan tütün meselesi ise yine AK Parti iktidarı ile birlikte ihya oldu, olmaya da devam ediyor. Özellikle Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın ve milletvekillerimiz, Adıyaman’ımız için son derece stratejik ürün olan tütün konusundaki gayretleriyle bu ürünü bugünlere getirerek üreticilerimizin önünü açtık. İlk olarak, üretim ve satışı yasak olan tütün 2008 yılında çıkarılan bir yasayla 50 kilograma kadar serbest hale getirdik. O günden bugüne yine üreticilerimizin, çiftçilerimizin lehine olacak şekilde ciddi adımlar attık. Örneğin; Tütün mamullerine en az yüzde 30 yerli tütün kullanım mecburiyetinin yanı sıra çiftçilerimizin ve STK’larımızın taleplerini dikkate alarak sarmalık tütüne uygulanan vergi oranını 63’den yüzde 40’a düşürdük. Geçmişte tütünün satışı yasakken, biz kooperatifler aracılığıyla tütünün değerinden satılabilmesinin yolunu açtık. Son olarak ta geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’ de yayımlanan tebliğ ile tütünümüz tarımsal destekler kapsamına alındı. Yani tebliğde daha önce tütün hariç olarak tanımlanmış olan tarımsal ürün tanımı, ‘bitkisel ve hayvansal ürünler ile su ürünleri' olarak değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik ile tütüne ilişkin tarıma dayalı ekonomik yatırımlar kırsal kalkınma destekleri kapsamına alınmıştır. Tebliğin tamamına bakıldığında tarımda tesisler için ekip, ekipman, kira bedellerinin yanı sıra bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlara da hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50'sine kadar hibe yoluyla destek verildiği açıkça ifade edilmesine rağmen İyi Parti İl Başkanı Kenan Doğan ‘okudum’ dediği tebliğle ilgili bir yandan ‘hiçbir şey yok’ diyor bir yandan da bu tebliğ, kurulan kooperatiflerin işine yarayacak diyerek tezatlar silsilesi içerisine giriyor.
Kurulan kooperatiflerin paydaşları aynı zamanda üreticiler olduğu gerçeğini bilmesine rağmen böyle bir kategorize içerisine girmesi ise ayrıca anlamlıdır. Eğer kendisi de bir tütün üreticiyse pekala bu kooperatiflere üye olma hakkı vardır. AK Parti olarak bizler her bir eleştiriyi gündemimize alır ve daha iyisini nasıl yapabilir saiki ile sahiplenir, bu eleştirileri daha iyisini başarmak için kullanırız. Ancak burada bir eleştiri söz konusu değildir. Yapılan her hizmette dillerine pelesenk ettikleri ‘milletin aklıyla dalga geçiyorlar’ ifadesi aslında siyaset üretemediklerinden kaynaklı, içi boş gerekçelerle milletimize hakaret etme yolunu seçmekten öteye gidememeleridir. Bir de kelime oyunlarından dem vurmuş. Devletin Resmi Gazetesi’nde her şey net ve şeffaf bir şekilde yayımlanırken bunu kelime oyunları diyerek geçiştirmesi, en iyi yaptıkları algı oyunlarından öteye gitmediğinin göstergesidir. Eğer milletin aklıyla alay eden birini arıyorsa genel başkanına baksın. Genel başkanları bir yandan bir yandan HDP terör örgütü PKK’nın uzantısıdır diyecek diğer yandan da bu uzantıyla kahvaltı sohbeti yakınlaşması içerisine girecek. Seçimlerde de millet ittifakı olarak beraber yol yürüdükleri HDP ve CHP için düpedüz siyasi destek vermelerine rağmen bunu ‘bireysel hakkı kullandık’ demeleri ise ibretlik bir durum. Milletin aklıyla oynamak ve kelime oyunları üzerinden siyaset yapmak işte tam olarak budur.
İl Özel İdare Genel Sekreterliği yaptığı dönemlerde kırsal kesimlere yapılan yatırımları ve çiftçilerimize verilen desteklere yakından şahit olan birinin tuhaf bir şekilde ‘hiçbir şey yapılmadı’ demesi ise ayrıca anlamlıdır.
Tarım politikalarında 2002 yılı ile kıyaslandığında, Adıyaman’ımız a verilen desteklerle yüzde 863,41 artış sağladığımız için gururluyuz. Doğan ayrıca 2020 Yılı MazotGübre Destekleme İcmallerine, Tarım İl Müdürlüğü’nün internet sayfasından, hangi üreticimize ne kadar ödeme yapıldığına tek tek ulaşabilir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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