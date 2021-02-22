Adıyaman´da bıçaklı kavga:1 yaralı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN´da, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Mara Mahallesi´nde meydana geldi. Cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada M.Ç., bacaklarından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı M.Ç., ihbarla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-22 16:58:31



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