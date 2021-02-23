Otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kaza kamerada

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü Mahmut Ünsal (48) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için yola çıkan Mahmut Ünsal, yönetimindeki 68 HP 981 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarında bulunan iki araca çarptı. Kazada Ünsal yaralandı. Mahmut Ünsal, çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ünsal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-23 10:31:47



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