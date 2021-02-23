Kahta’da cadde ve sokaklar yenileniyor

Kahta Belediyesi, asfalt kaplama, parke, bordür ve parklardaki yenileme uygulamalarıyla ilçenin cadde ve sokaklarındaki kalite standartlarını arttırmaya devam ediyor.

Adıyaman Kahta Belediyesi cadde ve sokakları yenileyerek ilçeyi daha da güzelleştirmek için birçok noktada mahalle ayrımı yapmadan mesai harcıyor. Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla mahalle ayrımı gözetilmeden oluşturulan program dahilinde çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Hürriyet Mahallesi'nde de yolların yenilenmesi için alt yapı çalışmaları başlatıldı.

Mahalledeki çalışmalar ile ilgili memnuniyetini dile getiren Hürriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Memi, “Yapılan çalışmalarla mahallemizin sokakları yaz aylarında tozdan, kış aylarında ise çamurdan kurtulacak. Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı, seçim öncesinde bize verdiği sözü yerine getirerek kısa bir sürede mahallemizdeki bozuk cadde ve sokaklarımızın alt yapı çalışmalarına başladı. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turhanlı’ya ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahallelerdeki bozuk ve kötü görüntüye sahip yol bırakmamak için çalıştıklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise “Hiçbir mahallemize ayrım yapmadan tüm ilçemize eksiksiz hizmet sunabilmek için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bütün birimlerimiz özveri ile çalışmaktadır. Hürriyet mahallemizde yolların yenilenmesi için alt yapı çalışmalarına başlanıldı. Su kanalizasyon ve zemin sağlamlaştırıldıktan sonra kilitli parke taşı döşeme çalışmaları yapılacak. ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim hizmet için çıktığımız bu yolda bizleri halkımıza karşı mahcup bırakmasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.