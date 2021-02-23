'Polisim' yalanıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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TUTUKLANDI

Adıyaman´da, kendisini polis olarak tanıtıp Hasan Arutay'ın (60) cep telefonunu çaldığı gerekçesiyle yakalanıp, gözaltına alınan Halil Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 28 suç kaydının bulunduğu belirlenen, ifadesinde, uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yaptığını söyleyen Halil Ç., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-02-23 17:49:39



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