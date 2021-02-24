Kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu çıktı: 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kovalamaca sonucu durdurulan hafifi ticari araçta bir miktar metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Altınşehir Mahallesi´nde şüpheli gördükleri hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan 3 şüpheli, kovalamacayla yakalandı. Araçtaki B.B., M.A., ve S.E. gözaltına alındı. Araçta narkotik köpeği 'Zeta' ile yapılan aramada bir miktar metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2021-02-24 10:37:57
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