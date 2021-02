Tutdere, korona virüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’daki korona virüs vaka sayılarında büyük bir artış yaşandığını söyledi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kentteki korona virüs vaka sayılarında büyük bir artış yaşandığını söyledi. Adıyaman’da korona virüs vaka sayılarında ciddi bir artışın yaşandığını vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, “Vaka sayılarında yaşanan artışın temel sebebi Adıyaman’daki sağlık tesislerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Vaka sayılarında yaşanan artışlardan dolayı vatandaşlarımız büyük tedirginlik yaşamaktadır. Son on günde 476 adres karantinaya alınmıştır. Adıyaman merkeze bağlı Ağikan, Yenigüven ve Zey köyleriyle Yaylakonak beldesinin merkez ve Karaçalı mahallelerinde bulunan okullarda yüz yüze eğitime karantina süresince ara verildiği açıklandı. Tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. AK Partinin kongreleri sizi yanıltmasın, korona virüs sokakta, caddede, pazarda her yerde aramızda dolaşmaya devam ediyor. Bu nedenle, tedbirlere uyalım. Adıyaman’daki 150 yataklı devlet hastanesi başta olmak üzere, ilimizdeki sağlık tesisi ve sağlık altyapısı eksikliklerini bir an evvel giderin. Adıyaman 150 yataklı Devlet Hastanesinin inşaatına bir an önce başlanılması gerekmektedir” diye konuştu.

