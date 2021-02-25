Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 1  gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, polis ekiplerince terör örgü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, gece geç saatlerde terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu Mara Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi. Özel Hareket ekibinin de katıldığı operasyonda Suriye uyruklu Feide El U., (32) yakalandı. Gözaltına alınan Feide El U., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-25 00:00:20



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