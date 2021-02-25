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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili bırakıp, kaçtı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Karapınar Mahallesi´nde yaşandı. Polis ekipleri, şüphe üzerine 27 ACN 084 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin `dur´ uyarısına rağmen sürücü, aracıyla kaçtı. Sürücü ve polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, otomobili durdurarak, yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılırken otomobil ise arama için polis merkezi otoparkına çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-25 00:07:16



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