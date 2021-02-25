Jandarmadan define arayanlara suçüstü

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca define arayan şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Gerger ilçesine bağlı Beybostan köyünde izinsiz define kazısı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri kısa sürede harekete geçerek olay yerine gitti. Burada define arayan H.B.A. ve A.A., isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyon kapsamında 2 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet çeken basan,1 adet inşaat demiri, 1 adet demir levye,1 adet kerpeten, 8 metre uzunluğunda çamaşır ipi ele geçirildi. Kazı esnasında kullanılan malzemelere el konulurken her iki şahıs, jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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