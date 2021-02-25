Gözaltına alınan şahıs: “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” Adıyaman Adliyesinde arazi kavgası: 9 gözaltı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Adliyesinde görülen arazi davasında birbirine saldıran taraflara biber gazıyla müdahale edildi. Gözaltına alınan bir şahıs, “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” ifadesini kullandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde arazi meselesi dolayısıyla görülen davada taraflar birbirine saldırdı. Yaşanan kavgaya adliye polisleri anında müdahalede bulundu. Tarafları etkisiz hale getirmekte güçlük çeken polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazının sıkılmasıyla etkisiz hale getirilen toplam 9 kişi gözaltına alındı. Ekip araçlarına bindirilerek polis merkezine götürülen bir şahıs, “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri yaşanabilecek olaylara karşı Adıyaman Adliyesinde önlem aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.