Adıyaman'da kaçak kazıya 2 gözaltı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/GERGER(Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen baskında kaçak kazı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Beybostan köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenlendi. Baskında kazı yapan H.B.A. ve A.A. yanlarında kazıda kullandıkları malzemeler ile yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger Mahir ALAN

2021-02-25 11:41:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.