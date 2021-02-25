İş yerinde mahsur kalan atmaca kurtarıldı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Adıyaman’da yapımı devam eden bir iş yeri içerisinde mahsur kalan atmaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Altınşehir mahallesinde yapımı devam eden bir iş yerine giren ve buradan bir daha çıkamayan atmacayı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirt,len adrese gelen itfaiye ekipleri atmacayı kurtardı. Her hangi bir yarası olmayan atmaca ekiplerce beslenildikten sonra yeniden doğaya bırakıldı.

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