Otomobilin çarptığı kişi öldü

KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yılmaz (31), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde AdıyamanKahta karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Arılı köyü yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Yılmaz'a, Abdulrezzak Bozan'ın kullandığı 06 AD 6316 plakalı otomobil çarptı. Kazada yola savrulan Yılmaz, hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Abdulrezzak Bozan ile araçta bulunan Zehra Bozan (33) ve Sümeyye Azra Bozan (3) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaşamını yitiren Ömer Yılmaz'ın cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta KAHTA (Adıyaman), (DHA)
2021-02-26 00:12:13
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