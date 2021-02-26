Gölbaşı'nda Tabiat parkı yenileniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, tabiat parkında bakım ve yabani ot temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri yaptığı çalışmalarla ilçenin çehresini güzelleştirmenin yanı sıra vatandaşlara daha temiz bir ortamda zaman geçirmeleri için alanlar sunuyor. Yapılan çalışmalar kapsamında tabiat parkında yabani ot temizliği gerçekleştirildi. Parkta bakım ve onarım çalışmaları düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.