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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil direğe çarptı: 3 Yaralı

İHA

Otomobil direğe çarptı: 3 Yaralı

Adıyaman Gölbaşı karayolunda direğe çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu Şanlıurfa Kavşağında meydana geldi. Mehmet Sarı yönetimindeki 40 AL 883 plakalı Renault marka otomobil ile Adıyaman'dan Gölbaşı istikametine giderken, Şanlıurfa istikametinden gelerek kavşağa giriş yapan Tır'a çarpmamak için sağa doğru manevra yaptığında trafik lambası direğine çarptı.
Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Hasan Sarı ve Ekrem Sevinç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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