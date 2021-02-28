Hatalı araç parklara geçit yok

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde hatalı araç parklarına göz açtırılmıyor.

Kent merkezinde trafik akışında aksamaların yaşanmaması, sürücülerin cadde ve sokaklarda rahatlıkla geçebilmeleri adına Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekiplerince denetimler sıklıkla sürdürülüyor.

Park yasağı uyarı levhalarına rağmen kurallara uymayarak araçlarını gelişi güzel park eden ve trafikte aksaklıkların olmasına neden olan araç sürücüleri hakkında cezai işlem uygulanıyor. Polis ekipleri uyarılara aldırış etmeyen araç sürücülerine 144 TL para cezası uyguluyor.

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