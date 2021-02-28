BENAP projesi hayata geçiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BENAP projesi hayata geçiyor

İHA

BENAP projesi hayata geçiyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde Eğitimde Niteliğin Arttırılması Projesi (BENAP) masaya yatırıldı.
Adıyaman’ın Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Milli Eğitim Şube Müdürü Adil Kahya, Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda BENAP ile ilgili istişarelerde bulundu.
Gerçekleştirilen toplantıda proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Besni ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, “BENAP, ilçemizin eğitim kalitesini tüm paydaşlarıyla birlikte 2023 Eğitim vizyonu hedefleri doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim (EBA) faaliyetleri kapsamında geliştirmek ve bu hedefler doğrultusunda okullarımızda ve kurumlarımızda çağın gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilecek. Paydaşların akademik, sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal başarılarını artırmak ile yenilikçi eğitim, öğretim ortamları kapsamında yapılacak faaliyetleri izlemek, desteklemek ve geliştirmek amacıyla hazırlandı. Proje hedefleri kısa, orta, uzun hedeflere bölünerek net bir yol haritası çizilmiş ve sürecin her aşamasında yapılacak tüm çalışma, etkinlik ve faaliyetlere yönelik anında geri dönütlerle gerekli güncellemeler yapılacaktır. Besni ilçemiz her dönemde özellikle eğitim alanında yaptığı çalışmalarla örnek bir ilçe olmuştur. Sadece öğrenci ve öğretmenlerimizin değil tüm halkımızın desteğini alarak birçok defa adından söz ettirmeyi başardı. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra konuşan Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise BENAP’ın önemine dikkat çekerek, “Besni’de eğitime ne kadar önem verdiğini bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Ufuk açıcı yönlendirmeleri ve talimatları ile pek yakında, Rehberlik Araştırma Merkezimizin kıymetli idareci ve öğretmenleri tarafından yoğun bir emekle hazırlanan, Besni Eğitiminde Niteliğin Artırılması Projesi ile yepyeni hedeflere yelken açacak ve Besni’mizi hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatalı araç parklara geçit yok
YEREL HABERLER Hatalı araç parklara geçit yok
Milletvekili Aydın’dan 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan 28 Şubat açıklaması
Narkotik polisleri denetimlerine hızla devam ediyor
YEREL HABERLER Narkotik polisleri denetimlerine hızla devam ediyor
Besni’de korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Besni’de korona virüs denetimleri devam ediyor
Otomobil direğe çarptı: 3 Yaralı
YEREL HABERLER Otomobil direğe çarptı: 3 Yaralı
Mutasyono uğrayan virü ile Adıyaman’da vaka sayıları arttı Türkiye’de vaka sayısı en yüksek 10 il içerisinde yer alan Adıyaman’da 1 belde, 4 köy karantina altında
YEREL HABERLER Mutasyono uğrayan virü ile Adıyaman’da vaka sayıları ...
Besni heyeti Başkan Dağtekin ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Besni heyeti Başkan Dağtekin ile bir araya geldi
Kahta’daki okullar yüz yüze eğitime hazır
YEREL HABERLER Kahta’daki okullar yüz yüze eğitime hazır
Gölbaşı Belediyesinden yol çalışması
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesinden yol çalışması
Bakım altındaki çocuklar turnuvaya katıldı
YEREL HABERLER Bakım altındaki çocuklar turnuvaya katıldı
Gölbaşı’nda Hacı Gani Diler Cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda Hacı Gani Diler Cami ibadete açıldı
Gölbaşı'nda Tabiat parkı yenileniyor
YEREL HABERLER Gölbaşı'nda Tabiat parkı yenileniyor
Sarıyaprak köyü karantina altına alındı
YEREL HABERLER Sarıyaprak köyü karantina altına alındı
Emniyet siber suçlara karşı uyardı
YEREL HABERLER Emniyet siber suçlara karşı uyardı
Yaralı dağ keçisinin yardımına jandarma koştu
YEREL HABERLER Yaralı dağ keçisinin yardımına jandarma koştu
Kahta’da yeni çevre yolu açılıyor
YEREL HABERLER Kahta’da yeni çevre yolu açılıyor
Adıyaman turizmde atağa kalkıyor
YEREL HABERLER Adıyaman turizmde atağa kalkıyor
Yolcu otobüslerinde korona denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Yolcu otobüslerinde korona denetimi yapıldı
Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç bisiklete çarptı: 2 yaralı
Otomobil takla attı sürücüsü yara almadan kurtuldu
YEREL HABERLER Otomobil takla attı sürücüsü yara almadan kurtuldu
Adıyaman'da ev yangını
YEREL HABERLER Adıyaman'da ev yangını
Üç katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Üç katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
Adıyaman'da faturasız 30 adet matkap ele geçirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da faturasız 30 adet matkap ele geçirildi
Esaretten kurtulan Nemrut Dağı ilk turistleri ağırladı Kar esaretindeki Nemrut Dağı’nın yolu açıldı
YEREL HABERLER Esaretten kurtulan Nemrut Dağı ilk turistleri ...