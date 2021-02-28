Karantinayı ihlal etti, uygulamada yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, koronavirüs testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu öğrenilen Gökhan Özmen (35) karantina ihlali yapıp evinden çıktıktan sonra uygulama noktasında yapılan kimlik kontrolünde yakalandı.

Mehmet Akif Mahallesi´nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri Gökhan Özmen'in kullandığı 06 ABV 849 plakalı otomobili durdurdu. Polis ekipleri, kimlik kontrolünde Özmen'in karantinada olması gerektiğini belirledi. Karantina adresini terk ettiği belirlenen Özmen, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildikten sonra çağırılan ambulansla yurda gönderildi.

Özmen'in otomobili ise çağırılan yakınlarına teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-28 16:22:00



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