Hırsızlık şüphelisi kovalamacada yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, bir iş yerinden hırsızlık yaparak kaçan şüpheli polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Mara Mahallesi´nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed Labban´a ait bisiklet satış ve tamiri yapılan işyerinden malzeme çalan şüpheli otomobille kaçmaya başladı. Hırsızlığı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin Pelin'e düştüğü şüpheli 'dur' ihtarlarına rağmen kaçmaya devam etti. Yaşanan kovalamada şüphelinin kullandığı otomobil, polis ekiplerinin kullandığı araca çarparak durdu. Gözaltına alınan şüpheli Suat T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliye ait otomobil incelenmek üzere emniyetin otoparkına çekildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-02-28 23:13:16



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