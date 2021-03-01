Kaymakam Demir’den şehit ailesine ziyaret

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Şehit İmam Tan’ın mezarını ve ailesini ziyaret etti.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, 13 Nisan 2006 tarihinde Mardin’in Ömerli ilçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er İmam Tan’ın mezarı başında dua ettikten sonra Tan Ailesini evinde ziyaret etti. Kaymakam Demir, “Şehidimiz İmam Tan’ın kabrini ve kıymetli ailesi Ayşe Fatma teyzemizle, Abuzer amcamızı ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü sağlamak maksadıyla, kutsal vatani görevini ifa ederken şehit olan ve mertebelerin en yükseği olan şahadet mertebesine ulaşan Şehit İmam Tan kardeşimizi ve vatan uğruna şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.

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