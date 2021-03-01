Besni'de sorunlar tek tek çözülüyor

AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, ilçede bulunan sorunların tek tek çözüldüğünü belirtti.

Besni’de bir çok sorun ve sıkıntıların ortadan kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyen AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, Ankara’da bulundukları temaslarla devlet hastanesine bir çok cihaz kazandırdıklarını dile getirdi.

Başkan Sümer, “Ankara ziyaretimiz öncesi ilçe Sağlık Müdürümüz Dr. Abdurrahman Arpacı ve Besni Devlet Hastanesi Başhekimimiz Op. Dr. Ali Helli’yi ziyaret ederek sağlık alanındaki sorun ve eksiklikleri tespit ederek yapılması gerekenleri planlamıştık. Devlet hastanemizin en çok ihtiyacı olan MR cihazının talep yazıları yazıldı. Bu cihazın gelmesi ile birlikte, Gölbaşı, Araban hatta Tut bölgesinden hasta kabul edebileceğiz. Hastanemizin fiziki yapısı buna uygun olup, il merkezinin yükünü almış olacağız. Aynı zamanda vatandaşlarımızın zaman kaybını önlemiş ve daha iyi hizmet almasını sağlamış olacağız.

İlçemize bağlı Suvarlı, Köseceli ve Çakırhöyük bulunduğu bu bölgede 112 Acil Sağlık İstasyonu bulunmadığından çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Hasta ve yaralılara müdahalede gecikmeler yaşanırken, dönem dönem bu gecikmelerden dolayı ölümler meydana gelmekteydi. Yaptığımız girişimler sonucu buraya acil istasyonu kurulması yönünde planlama yapıldı. Herhangi bir aksaklık olmadığı taktirde önümüzdeki günlerde istasyon faaliyete geçmiş olacak” dedi.

Kızılin Köyüne sağlık evinin de yapılacağını söyleyen Başkan Sümer, “Kızılin Köyümüzde büyük eksikliği hissedilen sağlık evi için taleplerimizi ilettik. Burası için arsa onayı bekleniyor. Arsa sorunu giderildiği taktirde ihalesi aşamasına geçilecek” şeklinde konuştu.

Besni Devlet Hastanesi B Rol Grubu güncellemesinin yapıldığını vurgulayan Başkan İsmail Sümer, “C Rol Grubundan B Rol grubuna geçmemize rağmen bakanlık güncellemesi yapılmadığından doktor ve personel ataması yapılamıyordu. Teknik ekipman tahsisi de gerçekleşmiyordu. Bu nedenle Ankara ziyaretimiz esnasında milletvekillerimizin konuyu bakanlık yetkililerine bildirmeleri üzerine güncelleme gerçekleşti. Bu gelişme ile birlikte Besni Devlet Hastanesinde hem doktor, hem personel hem de teknik ekipman sayılarında zamanla önemli artış olacak. B Grubuna yükselmesi ile hastanemiz kadrosunda daha önce olmayan acil servis uzman hekim kadrosu tahsisi yapılmış, Mart ayı içinde de ataması gerçekleştirilmek için planlamaya dahil edilmiştir. İlaveten ilçemize anestezi uzmanı kadrosu ataması yine Mart ayı içerisinde atama planına alınmıştır. İlçe hastanemiz de gerek yoğun bakım gerekse servis ve poliklinikte vatandaşımıza hizmet kalitesinin en iyisini hedefleyerek hastanemiz yatak, refakatçi koltuğu, sedye, bilgisayar ve yer yıkama otomatı talepleri Bakanlığımız ilgili birimlerine iletilmiştir. Aynı zamanda hastanemize 35 adet motorlu yatak talebinde bulunduk. Bu yataklarımızda en kısa zamanda hastanemize kazandırılacak. Hastanemizde kullanılan ultrason cihazı eski ve artık taleplere cevap veremediğinden, yeni ve modern bir ultrason cihazı da talep ettik. Sağlık alanındaki sorunların çözümünde bizlere daima destek olan başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya Adıyaman Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

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