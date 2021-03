İtfaiyecilere ilkyardım ve kurtarma eğitimi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine ‘ilkyardım ve kurtarma’ eğitimi verildi.

Olaylara anında ve sıfır kayıpla müdahalelerde bulunmak amacıyla personeline yönelik eğitimlere büyük önem veren Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, şimdide yangın anında ilkyardım ve kurtarma eğitimi düzenledi.

Eğitim faaliyetleri kapsamında, yangına müdahale, ilkyardım ve kurtarma konularında alanın uzman isimlerde eğitimler alan personel teorik bilginin yanı sıra pratik olarak da uygulamalarda bulundu.

Eğitimlerle ilgili kısa bir bilgi de veren Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, “İtfaiye teşkilatı şehrimizin en önemli birimlerinden birisidir. Bizde bunun farkındayız ve teşkilatımızın her zaman hazır olması adına eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Oldukça önem verdiğimiz bu eğitimler sayesinde personelimiz her an göreve hazır bir şekilde bekliyor” diye bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.